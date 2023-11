Stiri pe aceeasi tema

- Andra Volos și Lele traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor. Cei doi au devenit parinți, iar sentimentul de mama o copleștește pe vedeta. De curand au postat primele imagini cu micuța lor, dupa care sunt topiți! Iata cum se simte Andra Volos, la doua zile dupa ce a nascut.

- Andra Volos traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca este insarcinata in 9 luni, iar peste puțin timp iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Vedeta radiaza de fericire in aceste momente, iar recent a postat pe rețelele de socializare un videoclip emoționant…

- Claudia Iosif, cunoscuta in mediul online sub numele de Babs, a aratat urmaritorilor sai de pe Instagram noi imagini din casa pe care și-a achiziționat-o recent. Fosta iubita a lui Dorian Popa a amenajat o camera speciala pentru pisicile sale.Recent, Claudia Iosif și-a achiziționat o vila superba pe…

- Liviu Teodorescu și fiica lui au facut imagini emoționante impreuna! Artistul le-a aratat fanilor cat de mult seamana Ecaterina cu el, atunci cand acesta era mic. Iata ce a postat celebrul cantareț pe rețelele de socializare!

- Denisa Filcea și Flick traiesc o frumoasa poveste de dragoste și formeaza unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul romanesc. Viața celor doi soți s-a schimbat in și mai bine de cand vedeta a adus-o pe lume pe fiica lor, Eva Maria, care le umple inima de bucurie in fiecare zi. Iata cat de…

- Elly și Cristian Shonea au format unul dintre cele mai apreciate cupluri pe cand se aflau in casa Mireasa pentru fiul meu, iar cei doi au caștigat sezonul patru. De atunci, au trecut noua ani și par mai fericiți ca niciodata. De curand, au avut un motiv de sarbatoare, caci fosta concurenta a implinit…

- In aproximativ doua luni, Lele și Andra Voloș iși vor ține in brațe minunea. In aceasta seara, in cadrul emisiunii Xtra Night Show, artisul a dezvaluit cum se va numi fetița lor și a spus și cum se simte femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste in utlimele saptamani de sarcina.

- Tzanca Uraganu este mai fericit și implinit ca niciodata! Iubita artistului a postat in secțiunea de InstaStory imagini emoționante cu manelistul și fiica lor. Cum i-a surprins Alina Marymar pe cei doi.