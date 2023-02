Stiri pe aceeasi tema

- In proiectul documentar „Anul“ realizat de jurnalistul Dmitri Komarov de la publicația ucraineana Glavcom, șeful statului și-a prezentat camera in care doarme de la declanșarea razboiului. Eu locuiesc aici. Ei bine, am coborat in adapostul antiatomic. Și, in general, locuiesc aici. Aceasta este casa…

- Eu locuiesc aici. Ei bine, am coborat in adapostul antiatomic. Și, in general, locuiesc aici. Aceasta este casa mea”, a spus Zelenski.Camera mica are o masuța de toaleta cu oglinda și chiuveta, un fotoliu, o masuța de cafea, un televizor și un dulap.Președintele a declarat ca invazia Rusiei l-a surprins…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu ca planul Rusiei de a inlocui conducerea prooccidentala a Moldovei - descoperit de serviciile de informatii ucrainene - a fost confirmat dupa aceea si de tarile europene si se leaga de dorinta Moscovei de a avea sub control aeroportul din Chisinau…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski il avertizeaza pe președintele Emmanuel Macron ca iși pierde timpul cu „dialogul inutil” cu Rusia. Zelenski a facut acest comentariu critic la adresa președintelui Franței dupa ce Macron a vorbit despre importanța menținerii deschise a ușii dialogului. Macron…

- Primarul orasului Kiev si fost campion mondial la box, Vitali Klitschko, a declarat ca sportivii din Rusia trebuie sa ia o pozitie publica impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina daca vor sa participe la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. „Sportivii rusi si belarusi nu pot participa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pornit intr-un turneu european, pentru a implora de la liderii occidentali mai multe arme cu care sa țina piept Rusiei. Apelul liderul ucrainean pentru avioane de vanatoare facut in Marea Britanie este surprinzator. Și-a reluat discursul și la Paris, unde…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat joi refuzul de a negocia cu Rusia inainte de o retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . Discutii vor fi posibile doar daca Rusia isi retrage soldatii, isi recunoaste greseala si exista un nou guvern…

- Serviciul de securitate ucrainean (SBU) a anunțat joi ca a arestat un locotenent colonel din randurile sale care este suspectat de „inalta tradare” pentru ca spionat in favoarea Rusiei, relateaza Reuters . El este acuzat ca a trimis date secrete unor intermediari ruși prin e-mail și o aplicație de mesagerie.…