- Laura Cosoi se afla in luna a noua de sarcina și așteapta, dintr-un moment in altul, sa nasca pentru a doua oara. Vedeta și soțul ei vor avea tot o fetița, iar recent, cei doi au amanejat camera pentru Rita și sora ei. Actrița a publicat imaginile pe blogul personal și a explicat de ce au ales aceasta…

- Decizia cu privire la majorarea alocatiilor pentru copii este in avizare si va fi comunicata cat mai curand in sedinta de Guvern, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, care a adaugat ca aceasta crestere va avea loc etapizat, pentru a nu pune in acest moment stabilitatea financiara…

- Britanicii de la JLR sarbatoresc o borna importanta pentru activitatea grupului. Fabrica din Wolverhampton a atins de curand o producție de 1.5 milioane de motoare, iar compania susține ca exista o cerere tot mai mare pentru propulsoare "curate", de ultima generație. In producție a intrat de curand…

- Laura Cosoi mai are foarte puțin și va deveni mama pentru adoua oara. Actrița este pregatita sa iși țina bebelușul in brațe, insa regreta casoțul ei nu poate fi alaturi de ea, din cauza restricțiilor cauzate de noulcoronavirus. Chiar și așa, vedeta este optimista și spera ca nașterea sadecurga bine.…

- Recent a fost publicata in Monitorul Oficial o lege prin care se schimba, printre altele, condițiile de inființare a unor societați, in imobile, in funcție de numarul de camere. Pana acum, nu puteau fi inființate mai multe societați intr-un imobil decat numarul de camere din acel loc. Legea recent aparuta,…

- Laura Cosoi se afla pe ultima suta de metri cu cea de-a doua sarcina. Actrița așteapta cu nerabdare sa iși țina in brațe fetița. Vedeta este casatorita de 5 ani cu Cosmin, pe care il cunoaște de 17 ani. Aceasta a vorbit despre cum merg lucrurile in relația lor.„Noi suntem impreuna de 8 ani. Suntem casatoriți…

- Laura si Cosmin, sotul ei, iși doresc o familie mare. Au vrut neaparat un partener de joaca pentru Rita, fetița lor, care in iunie implinește 2 ani. Si, in curand, Laura ii va darui Ritei parteneruld e joaca mult-dorit, tot o fetita. I-a ales deja numele celui de-al doilea bebelus, dar vrea sa-l…

- Acuzații extrem de dure din partea avocatului familiei Melencu la adresa anchetatorilor din cazul Caracal. Carmen Obirșanu, avocatul familiei Melencu, a lansat o serie de acuzații extrem de dure la adresa anchetatorilor din cazul Caracal. Conform acesteia, nu exista nici o proba concreta care sa-l lege…