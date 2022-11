Cum arată bărbatul care a răpit două surori din Brașov și le-a violat (FOTO) Doua surori de 10 si 12 ani au fost rapite si violate de un prieten de familie. Barbatul figura in registrul agresorilor sexuali. Cum arata barbatul care a rapit doua surori din Brașov și le-a violat? Doua surori de 10 si 12 ani au fost rapite si violate de un barbat care il cunostea pe concubinul mamei lor si a primit permisiunea de a le lua pe cele doua in masina sa, sub pretextul ca le duce la un gratar. Barbatul nu s-a mai intors cu fetele, asa ca mama lor a sunat la 112. Cum a fost depistat barbatul care a rapit doua surori Barbatul suspectat ca le-a rapit pe cele doua surori din Brasov a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Barbatul suspectat ca le-a rapit pe cele doua surori din Brasov a fost depistat in trafic, in comuna prahoveana Valea Calugareasca. El se afla cu cele doua copile in autoturism. Cazul este instrumentat de Serviciul de Investigatii criminale Brasov. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- La data de 12 noiembrie 2022, in jurul orei 10.25, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin apelul unic de urgența 112, cu privire la dispariția a doua minore, respectiv REPEDE GABRIELA-MIHAELA, in varsta de 12 ani și GECSO ELENA-ANDREEA, in varsta de 10 ani. UPDATE!…

