- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, de sambata pana marti, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitatia presedintelui Emiratelor, seicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 18-21 martie 2023, o vizita oficiala in Emiratele Arabe…

- Dezvoltarea relațiilor Romaniei cu statele regiunii Golfului reprezinta un obiectiv important al politicii externe a țarii noastre, avand in vedere tradiția solida a relațiilor bilaterale, impactul evoluțiilor globale actuale asupra intereselor strategice ale ambelor parți, dar și o serie de obiective…

- Presedintele Romaniei a fost in vizita la imparatul Japoniei cu un avion inchiriat, care a costat 350.000 de euro. Klaus Iohannis a plecat de la Sibiu cu o cursa charter, un adevarat hotel zburator. Romania nu mai are avion oficial pentru sefi de stat de 10 ani. Toti politicienii sunt de acord ca avem…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei de lucru pe care aceasta o efectueaza in tara noastra la invitatia Presedintelui Romaniei. Cei doi sefi de stat vor discuta despre proiectele comune de interes…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi joi, 23 februarie 2023, la Palatul Cotroceni, pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei de lucru pe care aceasta o efectueaza in țara noastra la invitația Președintelui Romaniei, se arata intr-un comunicat dat publicitații, miercuri,…

- Klaus Iohannis a vorbit la telefon, joi, cu presedintele Republicii Austria, Alexander Van der Bellen, la initiativa partii austriece. In cadrul discuție telefonice, Iohannis a transmis ca votul negativ al acestei tari pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen a produs dezamagire in randul cetatenilor…