Cum arata apartamentul inchiriat de Michael Jackson in Trump Tower din New York. Platea 110.000 de dolari pe luna chirie!

- Christo Vladimirov Javacheff a lucrat cea mai mare parte din viata alaturi de sotia lui, Jeanne-Claude Denat de Guillebon, care a murit in 2009. Cunoscuti drept Christo si Jeanne-Claude, ei au imbracat emblematice obiective, precum Pont Neuf din Paris, in 1985, si Reichstag din Berlin in 1995, si, intre…

- Pe fondul scaderii numarului de bolnavi cu coronavirus, spitalul privat Polaris, inchiriat de Consiliul Judetean Cluj, ar putea sa nu mai fie folosit si sa se intoarca la obiectivul initial de activitate.

- Prețurile futures au urcat, la New York, cu 5%. Numarul puțurilor active din SUA a scazut pentru a noua saptamana la rand, pana la niveluri care nu au fost vazute in mai mult de un deceniu, in timp ce stocurile la hubul Cushing, Oklahoma au scazut pentru prima data de la sfarșitul lunii februarie.…

- Noua proprietate Del Mar este considerata a fi una dintre cele mai mari din zona. Casa se intinde pe aproximativ 5.800 de metri patrați. Are șase dormitoare, un jacuzzi de 10 persoane, pardoseala din calcar, piscina și o punte pe malul oceanului. Achiziția cuplului american se adauga la proprietațile…

- Un baril de West Texas Intermediate pentru livrare in mai se tranzactioneaza marti dimineata la 1,10 dolari, fata de un pret de inchidere de -37,63 de dolari luni seara la New York, acesta fiind cel mai scazut nivel din momentul in care NYMEX a deschis tranzactiile futures pe petrol in 1983. Negocierea…

- Irinel Columbeanu a renuntat la vila de la Izvorani dupa ce i-a fost sechestrat-o banca, luand decizia de a se muta intr-un apartament de doua camere din complexul Cosmopolis. Conform surselor cancan.ro, Irinel Columbeanu nu si-a mai achitat chiria de 6 luni, existand probleme si la intretinere.…