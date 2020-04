Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca in acest an școlar nu se vor mai redeschide școlile și ca singurele excepții vor fi pentru elevii din clasele terminale (VIII-a și a XII-a) care vor putea, dupa 2 iunie, sa faca pregatire pentru examene. Mediile se vor incheia, invațamantul va continua online.…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, susține marți, de la ora 14.00, o declarație de presa in care este așteptata sa anunțe cand incepe scoala și cum și cand vor avea loc Evaluarea Naționala și Bacalaureatul 2020. ”Pentru a ne proteja sanatatea suntem nevoiți sa stam in casa. In aceasta perioada MEC…

- Televiziunea Romana se implica in pregatirea elevilor din anii terminali de studiu, respectiv a celor care sunt acum in clasa a VIII-a, și au de susținut Evaluarea Naționala, dar și a celor din clasa a XII-a, care se pregatesc pentru examenul maturitații, Bacalareatul. In fiecare zi, de luni pana vineri,…

- Chiar daca cursurile in toate unitațile școlare s-au suspendat inca de pe 11 martie, cadrele didactice sunt in majoritatea lor la școala, la fel și personalul didactic auxiliar, mai puțin personalul nedidactic. Se lucreaza prin rotație, la intervale diferite de timp, astfel incat sa se evite aglomerarile,…

- Triajul epidemiologic al tuturor pacienților și insoțitorilor se va realiza in corturile amplasate in parcarea din fața Spitalului Municipal Bacau. Fiecare persoana va intra in cortul nr 1 și va completa o declarație pe proprie raspundere și un chestionar pentru evaluarea riscului de imbolnavire cu…

- Periplul „Caravanei pentru programare 2021-2027”, organizata de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est) și care a facut, in doua saptamani, popasuri in alte cinci orașe din Regiune, s-a incheiat vineri, 28 februarie, in Bacau. Reuniunea din județul nostru a fost gazduita de Universitatea…

- Rețeaua școlara din municipiul Bacau pentru anul școlar viitor, 2020 – 2021, nu a fost inca aprobata de consilierii locali, in ultima ședința ordinara, iar viceprimarul Dragoș Ștefan vine cu noi propuneri de reorganizare a unor unitați de invațamant pe care le considera necesare pentru „a asigura performanța…