Robert Powell, cel care l-a jucat pe Iisus Hristos, in celebrul și emoționantul film lansat in 1977, in regia lui Franco Zaffireli, are acum 76 de ani și in fiecare an iși amintește cum a reușit sa intre atat de bine in pielea personajului sai, incat multa lume a spus ca acesta innebunit, suferind de crize ale identitații.