- Trandafirii criogenati au inceput sa devina din ce in ce mai populari in ultimii ani si nu este de mirare avand in vedere cat sunt de frumosi si semnificatiile lor aparte. In plus, un trandafir criogenat rezista aproape 25 de ani, ceea ce il transforma in cadoul ideal pentru orice eveniment deosebit…

- Viviana Sposub (22 ani) și actorul George Burcea (32 de ani) dezvaluiau recent ca au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Cuplul a intrat virtual in direct in platoul emisiunii Vorbește Lumea unde a dezvaluit cum se acomodeaza locuitului impreuna. Ce spune Viviana Sposub despre locuitul cu actorul…

- Andreea Marin a facut senzație luna trecuta la Gala UCIN,cand a aparut alaturi de fiica ei, Violeta și baiatul lui Ștefan Banica Jr,Radu. Prezentatoarea tv a marturisit ca are o relație foarte buna cu baiatulfostului soț, iar legatura dintre fiica ei și acesta este stransa. „Pentru noi e... normalitate.…

- Stefan cel Mare a fost casatorit de trei ori. Despre primele doua casatorii se spune ca au avut la baza aliante politice, nu sentimentele marelui domnitor. A treia casatorie a fost, insa, din dragoste.

- Un apropiat de-al lui Alin Oprea a facut dezvaluiri șocante. Potrivit spuselor barbatului, acesta a fost amenințat atat de fosta soție a artistului, Larisa Oprea, cat și de frații ei. Totodata, prietenul cantarețului susține ca i-a fost spus sa nu mai lucreze cu el.

- Deși a avut o copilarie grea și a avut multe lipsuri, Jador nu s-a dat batut nicio clipa. A ajuns unul dintre cei mai indragiți artiști și are un succes colosal. Chiar și așa, mama cantarețului se invinovațește de fiecare data cand vine vorba despre greutațile din trecut, dar mai ales, despre anumite…

- Telenovela din viața lui Marius Niculae continua cu un nou episod! Oana Marica a recurs la toate tertipurile feminine pentru a-l recaștiga pe fotbalist, insa el nici nu a vrut sa auda și și-a gasit o alta iubita. Intr-un top al celor mai ghinioniști barbați din showbiz-ul autohton, Marius Niculae ocupa,…

- Florin Cițu este unul dintre politicienii discreți, despre a carui viața personala nu se vobește aproape deloc. Din acest motiv, mulți se intreaba daca exista vreo femeie in viața ministrului Finanțelor Publice sau daca prefera sa iși continue viața de celibatar.