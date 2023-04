Duminica Paștelui din 2023 va fi prima pe care familia regala britanica o va petrece fara regina Elisabeta a II-a, dupa moartea acesteia in septembrie anul trecut. Familia sarbatorește de obicei la Castelul Windsor și va participa la o slujba religioasa in Duminica Paștelui la Capela St George. Anul acesta, familia regala va sarbatori primul Paște cu Regele Charles al III-lea ca monarh, scrie The Independent.