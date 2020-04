Stiri pe aceeasi tema

- Suedia, statul nordic cu cea mai relaxata abordare in pandemia de coronavirus, are cea mai mare comunitate de romani din nordul Europei. Cum privesc romanii “experimentul suedez”, strategia bazata, conform epidemiologului-șef, pe “responsabilitatea individului sa nu impraștie boala”? Suedia e casa pentru…

- Povestea pustiului de 16 ani care s-a apucat sa-si ridice singur o casa, publicata pe Libertatea.ro, a starnit un val de simpatie si de reactii. Pe masura ce se aduna banii din donatii, creste si casa, iar Georgica Stefan a reluat lucrul pe santierul din curtea parinteasca. Determinarea adolescentului,…

- Cercetatorii de la Universitatea din Gent, Belgia, au descoperit ca severitatea cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 variaza de la țara la țara in funcție de predispoziția genetica a locuitorilor, scrie știrileprotv.ro . Potrivit studiului cercetatorilor belgieni, astfel se explica de ce in țari precum…

- Pasarile canta, mistreții se plimba prin orașe, delfinii au revenit in locuri in care plecasera de mult. Odata cu carantina, animalele salbatice și plantele profita de calmul regasit, in timp ce oamenii au mai mult timp pentru a observa natura, scrie AFP.

- Oamenii de stiinta din Singapore au anuntat ca au conceput o noua metoda pentru a monitoriza modificarile genetice, cu scopul de a accelera dezvoltarea si testarea unor vaccinuri impotriva noului coronavirus care a ucis deja peste 16.000 de persoane pe plan mondial, informeaza Reuters, scrie Agerpres.Oamenii…

- Cel putin sapte oameni au murit in urma prabusirii hotelului din China in care se aflau persoane in carantina din cauza coronavirusului, anunța CNN. Inca 28 de persoane sunt prinse in continuare sub daramaturi. Proprietarul hotelului a fost retinut, conform Mediafax.Sapte persoane au murit…

- Medicina moderna a evoluat atat de mult pana in prezent, incat ofera pacienților soluții pentru aproape orice tip de problema legata de sanatate sau de aspect. De exemplu, cei care sunt interesați de o intervenție de rinoplastie trebuie sa se informeze foarte bine inainte de a apela la un doctor estetician…

- In posesia polițiștilor de la Rutiera vor ajunge in curand 9.000 de camere video. Peste aproximativ o luna, soferii opriți in trafic vor fi avertizați ca discuția cu agentul de la Rutiera este inregistrata. La nevoie, imaginile pot fi folosite in instanța. Orice interacțiune pe care o vor avea șoferii…