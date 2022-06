Gigi Becali spera, in continuare, ca FCSB sa evolueze in meciurile de pe teren propriu, pe arena din Ghencea. Finanțatorul vicecampioanei spune ca s-ar putea ca situația sa aiba o rezolvare legala dupa ce parlamentarii unui grup din Senat au depus un proiect de modificare a Legii educației fizice și sportului prin care administratorii bazelor sportive vor fi obligati sa inchrieze dupa reguli clare si transparente. FCSB nu a primit acceptul de a evolua pe Stadionul Steaua, administrat de MApN. „Poate ne revenim si noi la normalitate o data. Eu cred ca o astfel de lege va trece ca nu are de ce…