- Procurorii de la Parchetul General au termen pana la 1 iunie sa finalizeze ancheta in dosarul in care fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub acuzare de Sectia speciala in legatura cu aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa. Laura Codruta Kovesi a initiat o noua actiune…

- Dosarul pe numele șefei Parchetului European a fost deschis in decembrie 2018 de procuroarea Adina Florea de la Secția Speciala. Aceasta este in prezent intrata la pensie. Dupa desființarea Secției Speciale, cauza a fost preluata de Parchetul General. susține ca are trei hotarari ale Instanței Supreme…

- „2854/1/2022 - In temeiul art. 488/6 alin. (1) din Codul de procedura penala, admite contestatia formulata de petenta Kovesi Laura Codruta privind durata procesului penal ce face obiectul dosarului nr. 2505/P/2022 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Urmarire Penala…

