Cum am votat în primul tur Nu mi-am schimbat parerea despre el. Il consider in continuare un candidat nepregatit. Poate peste 5 sau 10 ani va deveni un prezidentiabil redutabil - dar acum nu e. Si in continuare nu rezonez cu viziunea lui prezidentialista: in context romanesc, consider ca prezidentialismul e periculos pentru democratie. Nu mi-am schimbat parerea nici despre unii membri sau sustinatori ai USR. Despre ei, cred in continuare ca au o cultura democratica extrem de precara. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Primul ministru Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca Guvernul nu va renunta la acordarea voucherelor de vacanta angajatilor din sistemul public. "Decizia Guvernului este aceea de a mentine voucherele de vacanta", a afirmat seful Guvernului.Premierul Ludovic Orban catalogheaza drept "fake…

- Razvan Marin (23 de ani) nu mai joaca de-o luna, nereusind sa justifice investitia facuta Ajax. „Nu s-a adaptat la ritmul echipei și nu e de așteptat sa redevina titular in viitorul apropiat", scrie Voetbalprimeur.be Ajax - Chelsea se joaca miercuri, de la ora 19:55, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- "Va consider partas la aceasta dubla crima si sper ca aceasta vina sa va urmareasca pana la sfarsitul vietii, asa cum durerea de a-mi pierde parintii in cel mai crud mod cu putinta va fi cu mine pentru totdeauna. Nu exista noapte in care sa nu ma gandesc la suferinta fizica si mentala din ultimele lor…

- Iulian Miu, fost fundaș la Steaua și actual antrenor secund la CSA Steaua, a dezvaluit ca a susținut-o pe CFR Cluj la meciul cu FCSB, terminat 0-0, deși in trecut a fost fanul echipei lui Gigi Becali. „Am ținut cu CFR Cluj, pe bune! Eu nu am apucat echipa asta (n.r. FCSB). Am plecat in iarna lui 2003.…

- Vicepreședintele ALDE Marian Cucșa a declarat ca a votat împotriva alianței cu Pro România, precizând ca a fost de acord cu ieșirea ALDE de la guvernare, însa decizia susținerii candidatului independent la prezidențiale Mircea Diaconu a fost luata fara o analiza interna, potrivit…

- Marian Cucșa a spus ca a fost de acord cu ieșirea ALDE de la guvernare, insa decizia susținerii candidatului independent la prezidențiale Mircea Diaconu a fost luata fara o analiza interna. ”Tinand cont de nenumaratele informatii si semne de intrebare aparute in ultima perioada, vreau sa aduc…

- Calin Popescu Tariceanu s-a rupt de PSD și a intrat intr-o alianța cu Pro Romania, anunțand ca va demisiona și din funcția de președinte al Senatului. In locul sau, anumite voci din PSD, doresc tot un senator din ALDE, pentru ca social-democrații sa aiba majoritate in Senat. Daniel Zamfir, fostul…

- Colonelul Mihai-Cristian Marculescu a fost schimbat, miercuri, din functia de sef al Directiei Generale de Protectie Interna a MAI, printr-un ordin al ministrului Afacerilor Interne, Mihai Fifor. Potrivit unor surse din Ministerul Afacerilor Interne, noul sef al DGPI va fi colonelul Razvan…