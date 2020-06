Cum am fost înșelați în privința calciului Calciul este cel mai raspindit microelement din organismul omului. Majoritatea calciului se conține in dinți și oase. Am fost invațați din copilarie ca principala sursa de calciu sint produsele lactate. Haideți sa spunem lucrurilor pe nume. Produse vegetale bogate in calciu: Mac-1460 mg/100 g Susan 670-975 mg/100 g Urzica - 713 mg/100 g Patlagina mare - 412 mg/100 g Semințe de fl Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

