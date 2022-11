Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Craciun? Vezi 3 sfaturi esentiale de care sa tii cont! Craciunul este sarbatoarea preferata a multor oamenii, mai ales datorita faptului ca aduna laolalta familia si oamenii dragi. Masa de Craciun, insa, poate reprezenta un motiv de stres. Daca in ceea ce tine de mancare stii deja ce vei pregati, cum alegi vinul potrivit? Iata 3 sfaturi esentiale de care sa tii cont anul acesta! Vin sec, demisec, dulce sau demidulce? Aceasta-i intrebarea, in fiecare an. Cand ai drept invitati pentru masa de Craciun membri ai familiei sau prieteni apropiati, in principiu stii deja ce prefera sa bea fiecare in materie de vin. Ei bine, ce faci atunci cand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din mai toate țarile sunt sfatuiți sa faca economie de curent electric, de caldura, de apa calda, in aceast perioada, din cauza crizei energetice aduse de razboiul din Ucraina. Cercetatorii au facut un studiu pentru a vedea ce se intampla in corpul nostru daca stam in frig. Ce se intampla daca…

- Potrivit experților, exista cateva sfaturi practice de care romanii trebuie sa țina cont daca vor ca factura la gaze sa fie mica, dar și pentru a ține costurile sub control. Aceștia susțin ca nu este vorba despre nimic complicat, ci doar despre cateva "obiceiuri proaste" care trebuie inlocuite cu unele…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, și-a dat propriul exemplu romanilor care se tem de ce va urma odata cu sezonul rece, cu privire la facturile la incalzire. ”Port blugi in casa, indiferent de anotimp, nu am purtat niciodata pantaloni scurți”, a spus ministrul Energiei. Sta la 19 grade C in casa Virgil…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, spune ca aceasta iarna va trebui sa vina cu rationalizare.”Oamenii trebuie sa aiba temperatura cat considera ca au nevoie, unii sunt mai frigurosi, unora nu le place caldura, nu pot sta la o anumita temperatura”, a spus Virgil Popescu intr-un interviu acordat Antena…

- Hartia igienica este, fara indoiala, obiectul indispensabil din orice locuinta. Si, tocmai pentru ca necesitatea ei este atat de mare, trebuie sa-i acordam o atentie pe masura atunci cand o achizitionam. Desi pe piata sunt extrem de multe modele si tipuri de hartie igienica, este recomandat intotdeauna…

- Considerați ca spalatul pe dinți este dureros? Ți-e frica de lichidele calde și reci pentru ca iți fac dinții sensibili și chiar dureroși? Daca da, este timpul sa faci un tratament pentru dinți sensibili cu pasta de dinți. Dinții sensibili sunt un semn comun al cariilor dentare sau al bolilor gingivale.…

- Se spune ca omul cat traiește invața, iar aceasta afirmație este pe cat se poate de adevarata. Oamenii activi nu se dau niciodata batuți in fața provocarilor, chiar daca asta inseamna a invața o limba straina sau o meserie noua. In plus, in ziua de azi, exista o mulțime de cursuri ce pot fi urmate de…