Cum alegi corect burețeii de machiaj? Alexandra Craescu, make-up artist a povestit intr-un interviu cum alegi corect burețeii de machiaj. Vizioneaza clipul! Vezi și: Cum aplici fondul de ten mai bine? Cu pensula sau cu burețelul? „Prima regula, de baza este ca burețeii de machiaj sa nu aiba silicon“, recomanda Alexandra Craescu, make-up artist. Marea majoritate a burețeilor care exista pe piața au silicon, adauga ea. „Eu prefer burețeii care nu au silicon. Cei din silicon au o textura mai poroasa și nu ne ajuta sa cream acel ten perfect, așa cum ne dorim de cate ori ne machiem. Burețelul de machiaj fara silicon ne ajuta sa distribuim… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

