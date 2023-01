Cum ajungi să faci sport de plăcere? Bodyshape a lansat un nou concept de fitness integrat! Cum ajungi sa faci sport de placere? Bodyshape a lansat un nou concept de fitness integrat! ”In ultimii opt ani am ajutat peste 3000 de persoane sa ajunga in forma fizica dorita și sa iubeasca sa faca sport. Viziunea noastra este o lume in care oamenii sunt confortabili cu propriul corp, conectați cu puterea lor interioara și iși traiesc viața cu bucurie, cu pasiune, cu entuziasm. Misiunea noastra este aceea de schimba percepția oamenilor fața de mișcare, de sport: de la ceva ce trebuie sa faci la ceva ce abia aștepți sa faci”, a declarat Irina Alionte, fondatorul Bodyshape Transformation Center,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

