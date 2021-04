Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterul italian arestat marti pentru spionaj in favoarea Rusiei "nu reusea sa faca fata" cheltuielilor zilnice doar din salariul sau, afirma sotia lui intr-un interviu publicat joi de cotidianul Corriere della Sera, informeaza AFP.

- Un ofițer de marina italian a fost arestat in flagrant delict de spionaj in folosul Rusiei, alaturi de un ofițer rus caruia i-a inmanat documente „clasificate”, a declarat, miercuri, poliția din peninsula. „In seara de ieri” (marți), poliția „a arestat un ofițer al marinei militare”, se arata intr-un…

- Mai multe persoane au fost injunghiate sambata intr-un atac armat intr-o biblioteca publica dintr-o suburbie a orasului canadian Vancouver, iar un suspect, care se pare ca a actionat singur, a fost deja arestat.

- Paul Oarga este paramedic la SMURD Cluj și de câteva luni și-a creat un canal de YouTube unde popularizeaza medicina pentru publicul larg. Paul și-a finalizat studiile la Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. …

- Brigada pentru securitate in transporturile in comun din zona Bruxelles-Vest a neutralizat, luni, cu putin timp inainte de ora locala 15:00, un individ inarmat cu un cutit in statia de metrou Gare de l'Ouest din cartierul Molenbeek-Saint-Jean, au indicat fortele de ordine belgiene, citate de postul…

- Duminica, procurorii au spus ca, potrivit politistilor, el a ajuns pe aeroportul O\"Hare cu un zbor de la Los Angeles, pe 19 octombrie. Dupa aproximativ trei luni, sambata dupa-amiaza, Singh a fost abordat de doi angajati ai United Airlines care i-au cerut documente de identificare. Aparent, Singh le-a…

- Un barbat din California care le-a spus politistilor ca i-a fost prea teama sa calatoreasca cu avionul din cauza coronavirusului s-a ascuns timp de trei luni intr-o sectiune securizata a Aeroportului International O'Hare din Chicago pana la arestarea sa la sfarsitul saptamanii trecute, au declarat…