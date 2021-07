Cum ajung să își piardă dinții persoanele obeze Cum ajung sa iși piarda dinții persoanele obeze Cum afecteaza obezitatea starea de sanatate dentara? „Pornind de la presupunerea ca pacienții cu obezitate duc, in general, o viața nesanatoasa și au un regim alimentar incorect, cu aport mare de zaharuri și calorii “goale”, grasimi “rele”, e ușor de ințeles și cum acest lucru impacteaza sanatatea orala. Aportul crescut de zaharuri determina existența unui mediu prielnic apariției unui biofilm bacterian lipicios. Acest biofilm devine atractiv pentru depunerea de noi și noi bacterii. In urma metabolizarii zaharurilor, se creeaza un mediul acid ce… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele mobile de vaccinare se vor deplasa și in aceasta saptamana in județ, in mediul rural, dar și la licee și la persoanele imobilizate care le-au cerut ajutorul. Se folosesc serurile Pfizer și Johnson & Johnson.

- Propunerea legislativa privind interventia imediat in cazul ursilor care vin in zonele locuite va fi discutata in coalitia de guvernare, a declarat ministrul Mediului care a precizat ca bligatia ministerului este sa apere cetatenii. Totodata, ministrul a mai declarat ca persoanele care au fost atacate…

- Cum sunt afectate persoanele obeze de stigmatizarea societații. Explicațiile medicului chirurg Mihai Ionescu. „Stigmatizarea și discriminarea persoanelor obeze prezinta numeroase consecințe pentru sanatatea lor psihica și fizica. Mulți din jurul celor obezi cred ca aceasta presiune i-ar convinge sa…

- Vaccinul va fi adus la București pe cale terestra, transportul fiind asigurat de firma producatoare. Dozele vor fi depozitate la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” și apoi distribuite astfel:- Centrul Regional de Depozitare Brașov: 43.200 doze;- Centrul Regional…

- Se spune ca poti afla informații pretioase despre un om doar privindu-i dinții. O dantura curata și sanatoasa denota o persoana ingrijita, care știe sa-și poarte de grija sieși și celor apropiați. Dinții albi, cu lungime moderata, regulați, fara spații intre ei, indica și o buna sanatate in perioada…

- Maștile de protecție de unica folosința ajung pe recifele de corali din apropierea capitalei Filipinelor, Manila. Potrivit unei estimari a Bancii Asiatice de Dezvoltare, in timpul varfului pandemiei COVID-19, orașul ar fi putut genera pana la 280 de tone de deșeuri medicale pe zi, relateaza BBC

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat lista statelor și zonelor considerate de risc epidemiologic ridicat. Persoanele care ajung in Romania din aceste teritorii trebuie sa stea in carantina 14 zile. CNSU a actualizat lista prin Hotararea numarul 23, adoptata joi. Persoanele…

- Sute de doze de vaccin anti Covid AstraZeneca sunt aruncate in fiecare zi la Stockholm. Oamenii refuza sa fie injectati cu acest ser, a declarat luni un medic sef din Suedia pentru postul de televiziune SVT, preluat de dpa.