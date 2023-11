Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul rece a venit, iar numarul infectiilor respiratorii este in crestere. Doar in ultima saptamana au fost 70 de mii de cazuri la noi in tara. Iar romanii au obiceiul de a-si face stocuri de medicamente si chiar sa ia antibiotice, desi nu sunt necesare.

- Administratorii partiilor de schi de pe Valea Prahovei au inceput, deja, pregatirile pentru sezonul rece care bate la ușa. Temperaturile au scazut suficient de mult in ultimele zile, astfel incat sa fie pornite tunurile de zapada artificiala

- Infecția cu bacteria Helicobacter pylori este foarte raspandita in Romania. Aproximativ 70% din populație este infectata, dar cei mai mulți pacienți sunt asimptomatici. Ce este aceasta bacterie, cum afecteaza sanatatea și cum se trateaza, discutam cu dr. Teodor Badescu, medic primar gastroenterologie.

- 80% dintre romani se simt in nesiguranța cand conduc in condiții dificile pe timp de iarna (studiu)Nu mai e mult pana incepe sezonul rece și, odata cu acesta, vin și multe provocari pe șosele. Cel mai nou studiu Goodyear realizat in Romania arata ca mulți șoferi se confrunta cu nesiguranța și anxietate…

- Pe 2 noiembrie, Medika TV, singura televiziune medicala din Romania, este aproape de inima ta si te invata cum sa ai grija de ea, pentru a fi mereu sanatoasa. De la ora 12,00, dam startul „Maratonului bolilor cardiovasculare”, o serie de dezbateri prin care vom evidentia cauzele, dar si metodele de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, duminica seara, ca se vor deschide liste pentru cei care ar dori sa se deplaseze in Israel, in cadrul unor echipe medicale, pentru a acorda ajutor sistemului sanitar de acolo. De asemenea, ministrul a precizat ca s-ar putea trimite in timp relativ scurt…

- Don Cooper din Clearwater, Florida a venit la ediția din 16 septembrie 2023 a show-ului iUmor cu un numar de stand-up comedy despre viața lui din Romania. Mai ales felul in care s-a referit la oltence i-a cucerit pe jurați. Mai mult decat atat, Don a plecat cu o oferta de lucru din partea lui Bordea…