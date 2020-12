Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre surprizele alegerilor locale a fost infrangerea primarului din Tauții Magherauș. Anton Ardelean a pierdut in fața candidatului liberal și mulți dintre alegatori se așteptau sa dispara din peisajul politic. Insa sursele ZiarMM ne-au anunțat ca cel poreclit „Micul Basescu”, avand cinci mandate…

- Surse de la Vatican au declarat ca au fost demarate investigatii, dupa ce pe contul oficial de Instagram al Papei Francisc a aparut o apreciere a unei fotografii a unui model brazilian sumar imbracat. Nu este clar cand a aparut like-ul de pe contul Papei, la imaginea Nataliei Garibotto. Incidentul a…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, sambata, ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor, iar in cazul in care legea va fi promulgata va trebui „sa taiem de undeva”, transmite g4media . „Contul sigur este, bani nu sunt. Deci aici mi se pare ca avem un precedent periculos in ceea…

- O noua OUG care aduce modificari cu impact fiscal a fost publicata in 26.10.2020 in Monitorul Oficial. Este vorba de OUG nr. 181 din 22 octombrie 2020 care aduce urmatoarele noutați, informeazp smartbill . Pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a caror scadența sau termen de plata s-a implinit…

- Unul din proiectele de hotarare de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Baia Mare din 19 octombrie prevede aprobarea cotizației anuale a Municipiului Baia Mare in calitate de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locala Baia Mare. ”Art. 1 Se aproba cotizația anuala a Municipiului…

- In urma proceselor intentate de Sindicatul Liber din Invațamant Maramureș (SLI MM) in vederea recuperarii unor drepturi salariale, in aceste zile, la plata salariului pe luna septembrie, 4.462 de salariați din unitațile de invațamant din Maramureș beneficiaza de plata hotararilor judecatorești cu scadența…