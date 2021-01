Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Salvamont- Salvaspeo Dambovița a intervenit in cursul dupa-amiezii zilei … Post-ul BABELE: Un barbat a supraviețuit dupa ce a dormit doua nopți sub cerul liber, in munte. A fost gasit de salvamontiști apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Echipa Salvamont Salvaspeo Dambovita a intervenit in cursul dupa amiezii zilei de miercuri, 6 ianuarie 2021, pentru a acorda sprijin unui barbat care timp de doua nopti a dormit sub cerul liber, in zona Babele Omu. Echipamentul profesional i a salvat viata turistului care doua nopti a dormit sub cerul…

- Salvamontiștii din Bușteni mai spun ca acesta „s-a ratacit undeva intre Babele-Omu, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și ca era epuizat fizic”.Constanțeanul a fost preluat din zona Platoul Babelor și transportat in final pana la autoturismul sau, lasat la telecabina Peștera.Miercuri seara, barbatul…

- Un barbat care s-a ratacit in zona Platoul Babelor și a fost nevoit sa petreaca doua nopți sub cerul liber a fost gasit miercuri de salvamontiști. Barbatul de 45 de ani din Constanța era epuizat fizic, iar salvamontiștii spun ca echipamentul profesional i-a salvat viața turistului, potrivit Mediafax.

- Potrivit datelor furnizate de Salvamont salvaspeo Dambovita, salvatorii au participat, miercuri dupa-amiaza, la o actiune de recuperare a unui turist care timp de doua nopti a dormit sub cerul liber, in zona Babele-Omu. Barbatul, in varsta de 45 din, din Constanta, a plecat singur in drumetie la Varful…

- Un barbat din Constanta, care a plecat singur intr-o drumetie la Varful Omu, a fost recuperat de catre salvamontistii din judetul Dambovita, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a petrecut doua nopti dormind afara. Barbatul a ramas pe munte, epuizat fizic si fara baterie la telefonul mobil.

- Un barbat din Constanta, care a plecat singur intr-o drumetie la Varful Omu, a fost recuperat de catre salvamontistii din judetul Dambovita, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a petrecut doua nopti dormind afara. Barbatul a ramas pe munte, epuizat fizic si fara baterie la telefonul mobil. Potrivit…

- Un barbat de 37 de ani a pus pe jar autoritațile din Vrancea in noaptea de 21 spre 22 decembrie, dupa ce a sesizat prin apel la 112 ca s-a ratacit prin padurea din zona localitații Andreiașu de Jos, a informat Ziarul de Vrancea.In urma apelului primit la ora 22.15 au fost constituite echipe mixte de…