Cum a slăbit Amalia Năstase 30 de kilograme Amalia Nastase a povestit in emisiunea “La cina” cum a reușit sa slabeasca 30 de kilograme in jumatate de an. "Nu am facut sport. Sa te apuci de sport la 96 de kg… e un pic extrem. Am ținut o dieta, cu un medic nutriționist. O dieta care m-a ajutat sa ințeleg ce faceam prost, ce nu aveam voie… Incetul cu incetul, in vreo 6 sau 7 luni, am dat jos kilogramele. Ii mulțumesc și acum doctorului, Giuseppe Castaldo il cheama. Am dat toate kilogramele pe care voiam sa le dau jos și sunt alt om. Sunt un om normal care nu mananca zahar, și nu va mai manca zahar, și nu mananca paine și fainoase.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

