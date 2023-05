Stiri pe aceeasi tema

- Pe cat de sofisticata pare viața la curtea regala pentru Regele Charles, pe atat de mult a știut mereu sa aprecieze simplitatea, in special cea pe care a gasit-o in Transilvania, la Viscri. Mirosul pașunilor, plimbarile pe cararile din zona, florile colorate, dar și ulița din sat, cucerita de animalele…

- De-a lungul anilor, regele Charles a aratat o afecțiune aparte fața de țara noastra. Inca din 1998, a vizitat Romania aproape in fiecare an, de la București pana in Maramureș, de la manastirile Bucovinei, pana la Delta Dunarii. Mulți s-au intrebat de ce are sentimente speciale pentru aceste meleaguri,…

- Unul din factorii de risc pentru bolile cardiovasculare și cerebrovasculare este hipertensiunea. In acest sens, prof. univ. dr. Dragoș Vinereanu avertizeaza ca ”unul din doi oameni pe strada are hipertensiune arteriala care nu e controlata sau de care nu stie”. Pentru a reduce impactul major al acestor…

- Daca ar exista cadru legislativ, problema animalelor fara stapan ar fi rezolvata mult mai repede, spune presedintele Consiliului Judetean Ilfov. „Noi am inceput aceasta campanie acum circa un an de zile. Am reusit sa derulam acest proiect, evident doar cu sprijinul unor ONG-uri deoarece, din pacate,…

- ”Cea mai grava forma de nedreptate e justitia inchipuita” (Platon) Doamnelor si domnilor, 8.000 de oameni in detentie ilegala. Aceasta este cifra neoficiala a masacrului judiciar din Romania ultimilor 4 ani reprezentat de nerespectarea deciziei nr. 297/2018 a Curtii Constitutionali de catre magistratii…

- Sambata, 25 februarie, au avut loc alegeri interne la PSD Pitești. Primarul Cristian Gentea, cel care conduce organizatia de 13 ani, a fost ales in unanimitate pentru un nou mandat in fruntea organizatiei municipale. PSD Pitești inseamna echipa, dezvoltare, daruire și oameni valoroși, iar sambata s-a…

- In disperarea de a scapa de beciul domnesc, baronul PSD de Giurgiu Niculae Badalau a inceput sa faca denunțuri pe banda rulanta, vizand oameni cu greutate din Romania. Potrivit informațiilor furnizate de catre oameni bine informații din instituțiile de forța ale statului, Niculae Badalau l-a turnat…