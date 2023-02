In anul 2014, Tanczos Barna era urmarit penal de procurorii anticorupție pentru infracțiunea de abuz in serviciu și de fals intelectual, ambele in forma continuata. Prejudiciul se ridica la aproape 16.000.000 de lei, insa a scapat basma curata. Rechizitoriul procurorilor la acea data cuprindea elemente clare, legate de felul in care Tanczos Barna, in calitatea lui de președinte al Agenției Domeniilor Statului , in anul 2006, a favorizat obținerea unui titlu de proprietate pe numele unei persoane ce nu a facut dovada vechiului amplasament pe suprafețele de teren exploatate de Statiunea de Cercetare…