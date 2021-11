Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților SUA urmeaza sa voteze marți în favoarea creșterii plafonului datoriei SUA pâna în decembrie, un ragaz așteptat într-un razboi nesfârșit și stresant pentru cea mai mare economie din lume, scrie AFP.Întrucât democrații au o majoritate…

- Principalele acuzații ale lui Dan Barna"Ați fi putut fi premierul reformator, dar v-ați luat rolul franarul programului de guvernare.Ați dat-o grav de gard cu campania de vaccinare.Ați preferat aceasta iresponsablitate relaxata, ne-ați spus ca valul 4 nu ne privește pe noi. Ați dat grav de gard campania…

- Situația generata de noul coronavirus in Romania, discuțiile despre creșterea numarului cazurilor noi de persoane infectate cu COVID-19 și despre valul patru al pandemiei continua sa preocupe. In tot acest context, premierul a declarat ca liderii politici ”ar trebui sa fie exemple”, afirmand ca a mers…

- Artistul Ionuț Dolanescu, in varsta de 49 de ani se gandește serios sa se mute din nou in Statele Unite, impreuna cu familia, in cazul in care situația se va agrava in Romania, din cauza pandemiei.„Decizia mea este aproape luata. Daca ne asteapta o noua perioada de stat in casa, atunci imi iau sotia…

- Guvernul SUA a salutat joi „cooperarea” și „flexibilitatea” talibanilor cu ocazia primului zbor de evacuare din Kabul de la retragerea Statelor Unite din Afganistan la sfârșitul lunii august, relateaza AFP. "Talibanii au dat dovada de cooperare pentru a face posibila…

- China a estimat marti ca retragerea armatei americane din Afganistan va permite acestei tari sa deschida "o noua pagina" dupa 20 de ani de ocupatie straina, criticata dur in ultimele zile de Beijing, informeaza France Presse. Autoritatile chineze condamna plecarea precipitata a Statelor…

- Noua lista a statelor considerate cu risc epidemiologic, care se aplica din 15 august, a fost aprobata de CNSU: Statele Unite, Turcia, Israel intra in zona roșie Noua : care se aplica din 15 august, a fost aprobata, joi, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Statele Unite, Turcia,…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Turcia și Statele Unite ale Americii au intrat in zona Roșie. Principalele modificari sunt: in zona roșie au intrat: Turcia, Muntenegru, Statele Unite…