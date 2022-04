Cum a reușit Lituania să elimine dependența de gazul rusesc. „Dacă noi putem face asta, o poate face și restul Europei!” La inceputul lunii aprilie, in contextul razboiului declanșat de Putin in Ucraina și pe masura ce atrocitațile comise de armata Moscovei deveneau publice, guvernul Lituaniei a anunțat ca a oprit toate importurile de gaz rusesc, pe care l-a numit „toxic”. Pe un continent care se chinuie sa elimine dependența de energia ruseasca, Lituania a devenit astfel primul stat european care a inchis complet robinetul, relateaza Politico . Cum a fost posibil acest lucru? In urma cu 12 ani, administratorul unei companii private lituaniene, Rokas Masiulis, a primit o noua slujba, cu un obiectiv ambițios: sa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

