Jandarmeria Capitalei a informat sambata seara ca organizatorul marsului Bucharest Pride a fost amendat cu 7.000 de lei, „ca urmare a incalcarii cadrului legal in vigoare, prin nerespectarea numarului maxim de 500 de participanti". Mii de persoane au participat sambata seara la Marsul Bucharest Pride 2021, pe traseul Calea Victoriei – Piata Universitatii. Organizatoarea, mandra […]