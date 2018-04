Stiri pe aceeasi tema

- Reacția scriitoarei Herta Muller, dupa ce a fost suspendata din Uniunea Scriitorilor, a aparut in presa germana. Herta Muller nici macar nu stia ca face parte din Uniune, daramite ca trebuie sa achite o cotizatie. Romani de care suntem mandri: Herta Muller Astfel, scriitoarea de origine romana, laureata…

- Herta Muller, laureata a premiului Nobel pentru Literatura pe 2009, ar fi fost suspendata din Uniunea Scriitorilor din Romania (USR) pentru neplata cotizatiei. Informatia a fost confirmata, pentru News.ro, de scriitorul Mircea Mihaies, reprezentantul Filialei Timisoara in Comitetului Director al…

- Prozatoarea Herta Muller, laureata a Premiului Nobel pentru Literatura, a fost suspendata din Uniunea Scriitorilor din Romania pentru neplata cotizatiei, ceea ... The post Herta Muller, suspendata din USR appeared first on Renasterea banateana .

- Herta Muller, laureata a premiului Nobel pentru Literatura pe 2009, a fost suspendata din Uniunea Scriitorilor din Romania pentru neplata cotizatiei, ceea ce inseamna ca scriitoarea isi pierde anumite drepturi, printre care cel de a vota sau de a candida pentru o functie in USR, a explicat pentru…

- Uniunea Scriitorilor din Romania a confirmat, pentru Libertatea.ro, ca Herta Muller a fost suspendata din drepturi in cadrul Uniunii Scriitorilor din Romania, pentru neplata cotizației. Herta Muller, care a fost laureata cu Premiul Nobel pentru Literatura in anul 2009, nu a fost exclusa in cadrul…

- Herta Muller a fost suspendata din drepturi in cadrul Uniunii Scriitorilor din Romania, pentru neplata cotizației stabilita de Consiliul U.S.R. Herta Muller, care a fost laureata cu Premiul Nobel pentru...

- Herta Muller, singurul scriitor roman caștigator al Premiului Nobel, a fost suspendata din Uniunea Scriitorilor din Romania, pentru neplata cotizației! Acesta are o valoare anuala de 150 lei. In aceeași situație sunt un sfert din membrii USR.

- Herta Muller a fost suspendata din drepturi in cadrul Uniunii Scriitorilor din Romania, pentru neplata cotizației (U.S.R.), pentru ca nu a achitat cotizația stabilita de Consiliul U.S.R. Uniunea Scriitorilor din Romania a confirmat, pentru Libertatea.ro, ca Herta Muller a fost suspendata din drepturi…