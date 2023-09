Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost suspendata pe o perioada de patru ani pentru dopaj, a anuntat, marti, Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA). „Intenționez sa fac apel la aceasta decizie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și sa urmez toate caile de atac impotriva companiei de suplimente in cauza”,…

- Daca suspendarea de patru ani a Simonei Halep, anunțata astazi de Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) va fi menținuta, dubla campioana de Grand Slam va fi nevoita sa returneze banii pe care i-a caștigat la US Open, in 2022.

- Toni Iuruc a avut o prima reacție dupa ce Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat ca Simona Halep a fost suspendata pentru patru ani, pedeapsa maxima, in urma scandalului de dopaj. Este vorba despre una dintre cele mai mari suspendari din istoria recenta a sportului. Agenția…

- Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anuntat ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului Anti-Doping in Tenis (TADP). Halep a fost suspendata provizoriu din octombrie…

- Simona Halep, locul 55 in clasamentul WTA, suspendata provizoriu pentru dopaj, apare pe lista preliminara a turneului US Open din acest an, informeaza Gazeta Sporturilor. Este pentru prima data cand sportiva apare pe lista preliminara a unui turneu din anul 2023.Simona Halep a fost introdusa pe lista…

