Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba este in stare critica și se lupta intre viața și moarte, dupa ce soțul ei a mutilat-o cu un topor. Dupa ce incidentul ingrozitor a ajuns unul dintre cele mai mediatizate din Romania, Nicolae Guța nu a ramas indiferent și a reacționat. Manelistul a facut declarații neașteptate și și-a aparat…

- Detalii inedite ies la lumina despre evenimentul anului in showbiz-ul romanesc. Adela Popescu a dezvaluit de ce a plecat Smiley de la nunta timp de aproape jumatate de ora. Ce a facut soțul Ginei Pistol in padure, in timp ce invitații soseau la petrecere. Smiley a plecat de la nunta timp de aproape…

- Un barbat de 38 de ani, din municipiul Botoșani, a fost injunghiat de soția sa, dupa ce, avand banuieli ca-l inșeala, acesta a confruntat-o. Femeia a reacționat violent atacandu-și partenerul cu un cuțit. Botoșaneanca a fost reținuta de polițiști.

- Imaginile publicate de soțul Ilincai Vandici, Andrei Neacșu, la scurt timp dupa ce s-a aflat de desparțire Continue reading Imaginile publicate de soțul Ilincai Vandici, Andrei Neacșu, la scurt timp dupa ce s-a aflat de desparțire at Tabu.

- Roxana Nemeș și soțul sau au muncit pe branci pentru a se muta in casa visurilor lor, la propriu! Roxana Nemeș muncește cot la cot cu meseriașii. Știm deja ca ii place sa aiba totul sub control, așadar, a devenit diriginte pe șantier! Vedeta s-a implicat activ in construcția de decorare a casei. In…

- Este oficial! Loredana Groza a divorțat de soțul ei. Adevaratul motiv din spatele separarii Continue reading Este oficial! Loredana Groza a divorțat de soțul ei. Adevaratul motiv din spatele separarii at Tabu.

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt impreuna de mulți ani, iar ei sunt unul dintre cele mai frumoase și stabile cupluri din showbiz-ul romanesc. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit care este secretul relației lor. Iata cum gestioneaza cei doi certurile!

- Andreea Ibacka și Cabral formeaza unul dintre cele mai amuzante cupluri din showbiz. Cei doi sunt foarte activi in mediul virtual și iși țin la curent fanii cu tot ceea ce fac. De data asta, ce doi s-au filmat in ipostaze mai puțin obișnuite.Andreea Ibacka a intrat peste soțul ei crezand ca acesta doarme,…