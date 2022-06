Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Romania au susținut, ieri, 21 iunie, proba obligatorie a profilului, respectiv Matematica sau Istorie. La Galați, insa, atmosfera a devenit tensionata, dupa ce una dintre eleve, in varsta de 45 de ani, a fost surprinsa in timp ce frauda examenul. Imediat cum au realizat ce se intampla, profesorii…

- BAREME ȘI SUBIECTE BACALAUREAT 2022, la Istorie și Matematica: Cum se rezolva exercițiile primite de elevi BAREME ȘI SUBIECTE BACALAUREAT 2022, la Istorie și Matematica: Cum se rezolva exercițiile primite de elevi Bacalaureat 2022: Ministerul Educației a publicat marți subiectele și baremele la Matematica…

- Unul din absolventii de clasa a XII-a care s-au prezentat, luni, la prima proba a examenului de Bacalaureat a fost eliminat din sala, dupa ce a incercat sa copieze, a declarat, pentru AGERPRES, inspectorul general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Tulcea, Viorica Pavel. Fii la curent…

- Trei elevi care au susținut, astazi, prima proba a examenului de Bacalaureat au fost eliminați de catre comisia de organizare dupa ce au fost prinși avand asupra lor telefoane mobile sau caști audio. Candidații eliminați nu vor putea participa la Examenul de Bacalaureat in urmatoarele 3 sesiuni. Astazi,…

- Social 643 de elevi teleormaneni au absentat la prima proba a simularii Examenului Național de Bacalaureat 2022 martie 28, 2022 15:11 Astazi, 28 martie 2022, s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura romana, din cadrul simularii probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat 2022.…