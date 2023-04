Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, Steliano Filip și iubita sa, Fiviane au spus marele „Da” in fața ofițerului de stare civila. Cei doi sunt impreuna de mai bine de un an, iar, de curand, au aparut și primele zvonuri ca ar fi insarcinata.

- Jimmy Dub este unul dintre cei mai apreciați și iubiți cantareți din țara noastra. Cu toate ca are o viața destul de aglomerata cu muzica, artistul știe sa-și petreaca timpul liber in compania soției lui, Monica. Ei bine, cantarețul este foarte atent la partenera lui de viața și nu spunem doar noi asta,…

- Timp de 19 ani, Mihai Șora și Luiza Palanciuc Șora, soția sa, au trait o poveste de dragoste care a depașit toate barierele, inclusiv pe cea a varstei. Cu 58 de ani mai tanara decat barbatul pe care il iubea, Luiza Palanciuc i-a fost un sprijin de nadejde. Cei doi erau mereu impreuna, cu toate ca pozele…

- Rebel Wilson a dus povestea de dragoste dintre ea și Ramona Agruma la urmatorul nivel. Actrița și-a luat inima in dinți și a cerut-o in casatorie pe iubita la Disneyland. Vedeta și partenera ei s-au logodit intr-un cadru romantic. Cum a impartașit vestea cu fanii de pe rețelele de socializare.

- De Ziua Indragostiților, Florin Dumitrescu i-a facut o declarație de dragoste soției sale alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 12 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis celebrul chef partenerei sale de viața.

- La doi ani de la divorțul de soția sa, Melinda, Biil Gates este implicat intr-o relație și nu a ezitat sa se afișeze cu noua partenera, Paula Hurd. Cei doi au fost prezenți la mai multe evenimente și par sa fie de desparțit.

- S-au intalnit in benzinarie și au ramas soț și soție. Daniel Iancu a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre relația de cuplu. Ce declarații a facut fostul antrenor de la Rapid despre casnicie, dar și despre copii.

- Denisa Flicea are toate motivele sa radieze de fericire. Flick traiește o poveste de iubire ca-n filme alaturi de partenera lui de viața. Cu ce surpriza a surprins-o fostul om de radio pe soția lui. Ce a postat femeia care i-a cucerit inima.