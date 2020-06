Cum a gestionat Germania pandemia COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Noile cazuri COVID-19 au scazut in numere absolute in aproape toate țarile in ultimele zile. Acestea nu mai depașesc, in medie, 1,2% din bilanțul total al infecțiilor in majoritatea statelor. Serviciile de urgența și secțiile de terapie intensiva nu mai sunt copleșite de numarul de pacienți iar, daca…

- Șeful DSU iși incepe postarea prin a da explicații cu privire la interviul unui virusolog celebru din Germania, care i-a dus cu gandul pe foarte muli romani la relaxarea restricțiilor, deși acest lucru nu este deloc indicat. „Citeam un articol publicat de Mediafax in care este tradus un interviu cu…

- “In Europa liberei circulații a persoanelor, a integrarii și coeziunii, de la București se arunca, brusc, cu fumigene naționaliste. Ca orice fumigena, și aceasta are un scop precis: acela de a acoperi gestionarea pandemiei Covid19 de catre Guvernul PNL”, a declarat europarlamentarul Dragoș Benea. Acesta…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat marți, la B1TV ca nimic nu va mai fi la fel dupa pandemia de coronavirus. Traian Basescu mai spune ca toate statele europene inclusiv România au acționat prost, dezordonat și cu întârziere. „În primul rând, nimic…

- „E atmosfera de sarbatoare parca. La supermarketuri e plin, trebuie sa stau la semafor cat intr-o zi normala”, povesteste clujeanul Alexandru Jecan, un IT-ist stabilit de mai multi ani in Munchen. Nemtii isi fac mult mai multe griji referitor la situatia economica, decat la cea de sanatate publica,…

- Cercetatorii Institutului "Robert Koch" se asteapta ca pandemia Covid-19 sa dureze circa doi ani. Potrivit sefului institutiei, Lothar Wieler, 60-70% din populatia lumii va fi infectata, isi va reveni si va dobandi imunitate, dar este imposibil de estimat cu exactitate cat va dura. In plus, evolutia…

- Autoritațile germane anunța ca pandemia de Covid-19 ar putea dura 2 ani, va îmbolnavi 70% din populația lumii, care se va vindeca însa și va capata imunitate. Riscul reprezentat de epidemia de coronavirus în Germania a fost ridicat de la nivel ”moderat”…

- Ca urmare a pandemiei Covid-19, Liga Profesionista de Fotbal (LFP) din Franta a decis, vineri, suspendarea meciurilor din Ligue 1 si Ligue 2 cu efect imediat, potrivit news.roLFP a luat decizie dupa Consiliul de Administratie de vineri. Citeste si: Pandemia cu coronavirus INVOCATA drept…