- Chef Sorin Bontea și fiica sa, Miruna, au fost surprinși intr-o ipostaza induioșatoare tata-fiica. Clip-ul postat pe rețelele de socializare a strans zeci de mii de aprecieri și sute de comentarii in doar cateva ore.

- Indragita artista Marcela Fota iubește din nou, asta dupa ce și-a gasit liniștea in brațele iubitul lui ei mai tanar cu 22 de ani. Cantareața de muzica populara a vrut sa iși exprime dragostea pentru partenerul ei, motiv pentru care a compus o piesa de iubire.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, ipostaza romantica in Amterdam! Chiar daca afaceristul este in scandal cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor lui, iata ca știe sa se bucure din plin de viața și se simte foarte bine in compania Biancai Dragușanu. Iata cum s-au fotografiat cei doi indragostiți! Chiar…

- Denisa Raducu, cunoscuta de publicul larg drept Denisa Manelista, este plansa și acum, la cinci ani de la moartea sa, de familie. Tatal artistei nu mai are liniște de cand fiica lui s-a stins din viața macinata de boala și spune ca o viseaza mereu. Cantareața ii apare in vis constant. Tatal Denisei…

- Alexandra Stan și-a surprins fanii! Aceasta a lasat sa se vada mai mult decat ar fi trebuit chiar pe Instagram. Cantareața in varsta de 33 de ani nu s-a sfiit sa arate tuturor ce i-a oferit Mama Natura. Solista a postat chiar o serie de fotografii cu care cu siguranța a alimentat imaginația barbaților.…

- Au trecut doua zile de la vestea care șoc internetul, aceea ca Florin Salam ar fi incetat din viața. Toata lumea a fost extrem de speriata atunci cand s-a facut anunțul uluitor, insa ulterior s-a dovedit a fi vorba despre o știre falsa. Betty, fiica lui, a infirmat orice informație sumba despre parintele…

- Carmen de la Salciua se afla in cea mai frumoasa perioada a vieții sale, e indragostita pana peste cap și iși traiește povestea de iubire alaturi de Marian Corcheș, partenerul ei de viața. Astazi, barbatul i-a facut o frumoasa urare cu ocazia zilei onomastice.