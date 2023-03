Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin CS Rapid Bucuresti a fost sanctionata de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal cu o penalitate de 8.000 de lei pentru scandari jignitoare ale suporterilor la adresa jucatoarei Cristina Neagu, in partida cu CSM Bucuresti , din Cupa Romaniei. „In legatura cu Raportul…

- ​Clubul CS Rapid București a fost sancționat de Comisia de Disciplina a Federației Romane de Handbal, dupa ce fanii giuleșteni au injurat-o pe Cristina Neagu la meciul pierdut in fața echipei CSM București, scor 31-24, in optimile Cupei Romaniei.

- Echipa de handbal feminin CS Rapid Bucuresti a fost sanctionata de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal cu o penalitate de 8.000 de lei pentru scandari jignitoare ale suporterilor la adresa jucatoarei Cristina Neagu, in partida cu CSM Bucuresti, din Cupa Romaniei.

- Cristina Neagu a fost tinta suporterilor giulesteni care i-au adresat injurii dupa fiecare gol marcat in meciul CSM București – Rapid, scor 31-24, luni, in Sala Polivalenta din Capitala, in optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Federatia Romana de Handbal (FRH) a reactionat la scandarile…

- Federatia Romana de Handbal (FRH) a reactionat la scandarile fanilor echipei Rapid impotriva Cristinei Neagu la meciul castigat de CSM Bucuresti, din optimile Cupei Romaniei. "Ne delimitam categoric de atacurile impotriva Cristinei Neagu, jucatoare emblematica a handbalului romanesc si condamnam…

- „Ne delimitam categoric de atacurile impotriva Cristinei Neagu, jucatoare emblematica a handbalului romanesc” și cluburile ai caror suporteri procedeaza similar cu ai Rapidului „vor raspunde pentru faptele acelor persoane asociate lor”, a transmis FRH, marți, 21 februarie. CSM București, echipa de handbal…

- CSM Bucuresti a invins-o clar pe CS Rapid Bucuresti, cu scorul de 31-24 (13-14), luni, in Sala Polivalenta din Capitala, in capul de afis al optimilor de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, relateaza Agerpres.

- Galeria Rapidului a avut un comportament reprobabil la adresa Cristinei Neagu (34 de ani), in timpul disputei dintre CSM București și Rapid, din „optimile” Cupei Romaniei la handbal feminin. Rivalitatea dintre CSM București și Rapid, 13 meciuri directe și nicio victorie a campioanelor en-titre, capata…