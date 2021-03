Al 28-lea șef de stat și de guvern a stat in cadrul summit-ului virtual al Consiliului European, care a avut loc joi, cu un steag mai puțin obișnuit in spatele sau, in acest context, cel al SUA. Apariția președintelui SUA, Joe Biden, a avut loc intr-un cadru cu multe zambete, cel puțin in imaginile date publicitații, avand in vedere ca acest lucru nu s-a mai intamplat de ceva vreme, potrivit Politico.