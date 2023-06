Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Dolj a dispus, miercuri seara, arestarea preventiva a adolescentului de 17 ani acuzat de uciderea unei fete de 14 ani și de ranirea unui tanar de 19 ani. Mandatul de arestare a fost emis pe o perioada de 30 de zile. ”Admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj. Dispune…

- Crima din Gradina Botanica din Craiova a șocat anchetatorii. In ultimele ore au ieșit la iveala detalii tulburatoare despre tanarul de 17 ani care a comis oribila crima marți dupa-amiaza in Gradina Botanica din Craiova. Mario Alexandru F. a fost reținut pentru 24 de ore și urmeaza sa fie prezentat in…

- Procurorii doljeni au comunicat, in urma cu putin timp, primele concluzii privind atacul din Gradina Botanica din Craiova, in urma caruia o tanara de 14 ani a fost ucisa pe loc. Un tanar de 19 ani se afla in stare grava la Spitalul de Urgenta Craiova. Potrivit anchetatorilor, in urma unui conflict spontan,…

- Potrivit unor surse GdS, tanarul de 17 ani, care a ucis o fata de 14 ani in Gradina Botanica din Craiova, ar fi baitul unui polițist din Dolj. In atacul din Gradina Botanica, petrecut astazi, in jurul orei 16.00, a fost ranit grav și un tanar de 20 de ani. Singurele informații despre acest incident,…

- Polițiștii lugojeni au prins un tanar, in varsta de 25 de ani, condamnat pentru furt. „La data de 04.05.2023, in jurul orei 16:30, politistii municipiului Lugoj au pus in executare un mandat emis de Judecatoria Lugoj cu privire la un barbat in varsta de 25 de ani condamnat la 2 ani de inchisoare,…

- Un tanar din Puiești a fost arestat, dupa ce a injunghiat un alt tanar, din Ramnicu Sarat. S-a intamplat sambata seara, cand individul din Puiești, recidivist, in varsta de 28 de ani, suparat ca și-a pierdut toți banii la jocurile de noroc, a mers intr-un bar din Ramnicu Sarat, unde a intrat in conflict…