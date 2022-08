Stiri pe aceeasi tema

- Șeful gruparii teroriste Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, a fost ucis in noaptea de sambata spre duminica 31 iulie in Afganistan, in urma unei lovituri lansate de o drona americana, a anunțat la posturile de televiziune președintele Joe Biden. ”Sambata, la ordinul meu, Statele Unite au dus la…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, in direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan intr-un atac cu drona, o noua lovitura data organizatiei teroriste, relateaza AFP. “Sambata, la ordinele mele, Statele…

- Americanii il cunoșteau pe Ayman al-Zawahiri ca fiind numarul 2 al Al-Qaida, adjunctul cu ochelari și barba stufoasa al lui Osama bin Laden. Dar, in realitate, creierul și mainile pline de sange ale lui Ayman al-Zawahiri au condus cea mai cunoscuta mișcare terorista din lume, potrivit www.washingtonpost.com…

