Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat spune ca și el a fost afectat de restricțiile impuse in timpul pandemiei de coronavirus. ”Un an greu și un an trist pentru ca am vazut ce insemna impactul acestui virus și am pierdut colegi, medici, pompieri, polițiști, ambulanțieri. Și pentru mine s-a schimbat stilul de viața. Eu eram obișnuit sa mai ies, sa ma duc la un film. Și eu am resimțit aceste restricții. Mi-a lipsit socializarea. Imi doresc, ca toata lumea, sa ma intorc la normalitatea pe care cu toții o vrem, dar știm ca nu este ușor. Acest an ne-a aratat și o fața a…