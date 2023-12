Stiri pe aceeasi tema

- „Acesta este un razboi complex și dificil și, din pacate, are costuri”, a spus generalul-maior Yaron Finkelman, adaugand ca armata „nu tacea pana cand misiunea noastra nu va fi incheiata”, relateaza Al Jazeera. "Acțiunile noastre afecteaza inima activitaților Hamas. Am eliminat zeci de comandanți, am…

- Un copil moare la fiecare 10 minute si doi sunt raniti in Fasia Gaza de la izbucnirea razboiului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, la 7 octombrie, situatie care, potrivit UNICEF, a transformat enclava palestiniana intr-un "cimitir pentru copii", transmite EFE."Gaza a devenit…

- „O luptatoare pentru drepturile omului”, o descrie nepotul pe bunica lui, Yocheved Lifshitz. Femeia de 85 de ani a fost una dintre cele doua varstnice eliberate saptamana trecuta de Hamas. Gestul ei, de a-i strange mana militantului mascat care a predat-o Crucii Roșii, a facut inconjurul lumii. Nepotul…

- Politia estimeaza ca in Place de la Republique erau circa 15.000 de manifestanti care cereau incetarea loviturilor aeriene israeliene in Fasia Gaza, soldate pana acum cu peste 4700 de morti. Fortele de ordine au precizat ca demonstratia a fost autorizata, spre deosebire de altele, deoarece organizatorii…

- Mii de demonstranti cu drapele palestiniene s-au adunat duminica la prima manifestatie pro-palestiniana autorizata la Paris dupa atacul din 7 octombrie al gruparii islamiste Hamas impotriva Israelului, relateaza Reuters.Participantii scandau "Gaza, Parisul este cu tine!", conform Agerpres. Politia…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat "metodele rusinoase" ale armatei israeliene in atacurile din Fasia Gaza, relateaza News.ro.Israelul nu se comporta ”ca un stat” in Fasia Gaza, denunta presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce armata israeliana a lansat miercuri noi raiduri in…

- Forțele de aparare israeliene au declarat ca avioane de lupta israeliene au lovit peste 200 de ținte in al-Furqan, in Fașia Gaza (centrul terorist din Hamas). “Cu ceva timp in urma, zeci de avioane de lupta au lovit peste 200 de ținte in al-Furqan. Aceasta este a treia lovitura in zona in ultimele 24…