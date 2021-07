Cum a devenit lacul Oașa una dintre principalele atracții ale românilor în 2021 Oașa este un lac de acumulare pe raul Sebes, la granita judetelor Alba si Sibiu, in Muntii Sureanu. Lacul ce se intinde pe o suprafața de 4,6 kilometri patrați este inca una dintre comorile ascunse ale Transilvaniei, dar odata cu creșterea turismului intern este doar o chestiune de timp pana cand va deveni o destinație populara. Mai ales ca oglinda de apa aflata la o inalțime de 1200 metri se gasește in apropierea celui mai frumos drum al țarii, Transalpina, care trece prin Munții Parang. Doua trasee turistice spectaculoase pornesc de la barajul lacului de o frumusețe puritana spre varfurile din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transalpina, cea mai inalta șosea din Romania, este și cea care ofera cele mai frumoase peisaje. Transalpina in sine este unul dintre cele mai indragite obiective turistice din țara, alaturi de Transfagarașan.Transalpina face legatura intre orașele Novaci din județul Gorj și Sebeș din județul Alba,…

- Autoritațile au impus restricții de trafic pe un sector in lungime de un kilometru al autostrazii A1, in apropierea orașului Sibiu. Restricțiile vor fi in vigoare pana marți. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca de duminica, la ora 09.00, pana marți, pe autostrada…

- USR Sebeș are un nou președinte, in persoana tanarului Vlad Paul, a declarat intr-o postare pe Facebook, deputatul Beniamin Todosiu. Potrivit deputatului Todosiu, Vlad Paul are 25 de ani și s-a intors la Sebeș dupa ce a absolvit o facultate in cadrul Universitații ”Lucian Blaga” din Sibiu. Vlad este…

- Peisajele spectaculoase si aerul curat din Munții Șureanu atrag in fiecare an turiști din toata țara dar și din strainatate. Pana sa ajunga sa se bucure de natura, turiștii trebuie sa parcurga cu mașina drumul care leaga DN 67 C „Transalpina” de Luncile Prigoanei și Poarta Raiului. Porțiunea reprezinta…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat ca nodul de la Sebes, care face legatura intre A10, DN1 si A1, va fi gata in iulie. “Inca un anunt: nodul de la Sebes – care face legatura intre A10, DN1 si A1 – va fi gata in iulie, conform promisiunii constructorului. Aici va fi o finalizare a […]…

- Un accident rutier a avut loc sambata, in jurul orei 12:00, pe Autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș. Potrivit unui cititor Alba24, doua autoturisme s-au lovit, la intrare in județul Alba, in zona Cunța. Din primele informații se pare ca in evenimentul rutier au fost implicate un autoturism marca…

- Cea mai inalta șosea din țara, Transalpina, se va redeschide in cel mult patru zile. Pana atunci vor fi astupate toate gropile aparute pe timpul iernii, iar turiștii vor putea traversa in siguranța Munții Parang, spune prefectul de Gorj, Corneliu Raducan Morega. Corneliu Raducan Morega a declarat, potrivit…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca astazi, pana la ora 16.00, sunt restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș – Deva. Circulația este restricționata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 265+500 metri, pe raza localitații Cristian, județul…