- Gabriela Cristea a ramas cu conturile goale dupa divorțul de Marcel Toader. Omul de afaceri, care a murit in anul 2019, ii lua banii din cont fara ca ea sa știe.Gabriela Cristea a fost casatorita cu Marcel Toader timp de 5 ani și au divorțat la dorința omului de afaceri. Intr-o zi, fostul soț al prezentatoarei…

- La scurt timp dupa ce a revenit de la filmarile pentru reality show-ul Survivor, Crina Abrudan a trecut pragul clinicii medicului estetician pentru a repara daunele estetice cauzate de condițiile vitrege din jungla Dominicana. Vedeta, in varsta de 45 de ani, a apelat la specialist pentru a șterge ridurile…

- Gazi Demirel și soția sa, Madalina, sunt impreuna de cațiva ani. Artistul recunoaște ca primește multe mesaje din partea admiratoarelor, dar se pare ca partenera sa nu este o femeie geloasa. Ba mai mult, Madalina susține ca Gazi Demirel nu i-a dat niciodata motive sa puna la indoiala fidelitatea soțului…

- Silvana Riciu are trei copii și face tot posibilul sa se ocupe de fiecare in parte așa cum știe ea mai bine. Ei bine, cu toate acestea, cantareața de muzica populara spune ca este dificil sa se descurce cu trei copii. Iata ce marturisiri a facut artista, in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Adrian Ropotan a acordat primul lui interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, in calitate de antrenor și a vorbit despre planurile lui profesionale, dar și despre viața de familie și dorința de a avea maii mulți copii alaturi de soția lui, Raluca Ropotan. Fostul fotbalist nu exclude posibilitate,…

- Varu' Sandel și soția lui au fost internați intr-un spital din Italia, dupa ce au contractat o forma grava de COVID-19 in timpul unei vacanțe pe un vas de croaziera. Artistul a povestit la Antena Stars coșmarul pe care l-au trait timp de 10 zile. Acel episod i-a facut sa ia o pauza de la croazierele…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, direct de la ei acasa, Luis Gabriel și Haziran au vorbit despre cum petrec ei Ziua Indragostiților. Soția celebrului cantareț de manele a vorbit și despre surpriza pe care Luis Gabriel i-a facut-o de ziua ei de naștere. Iata ce au declarat cei doi indragostiți!