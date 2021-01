Stiri pe aceeasi tema

- Azi e despre Sofia, un copil perfect cu un zambet si o energie molipsitoare.Sofia are o poveste de viața pe care e greu sa o povestești sau macar sa o intelegi ca adult. Mama Sofiei a decedat in anul 2018 in urma unei afecțiuni congenitale cand Sofia avea doar 2 anișori, iar tatal George a ramas sa…

- Așa mama, așa fiica. Bianca Dragușanu o invața pe Sofia sa fie eleganta și rafinata, de mica. Cum vedeta este imaginea mai multor brand-uri de imbracaminte de lux, micuța ei pare sa ii calce pe urme. Ea a fost surprinsa, de Moș Nicolae, cu un cadou inedit.

- O familie de romani din Olanda este disperata, dupa ce fetița lor de doar trei ani a fost rapita chiar de catre nașii ei de botez, tot un cuplu de romani, din Oradea. Parinții cer ajutorul autoritaților, deși chiar ei au permis plecarea din țara a minorei.

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, principala favorita a turneului WTA de la Linz (Austria), a debutat cu dreptul la aceasta competitie, dotata cu premii totale in valoare de 202.500 dolari, impunandu-se in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in fata italiencei Jasmine Paolini, intr-o partida…

- Actrita a facut o postare pe retelele de socializare, prin care i-a indemnat pe oameni sa fie atenți cu sanatatea lor. Ea a dezvaluit cum se simte Sofia dupa intervenția chirurghicala pentru care i s-a facut anestezie generala. “Vreau sa va intaresc inca o data ideea. Poate nu realizați…

- Tily Niculae a trecut prin momente grele, dupa ce fetița ei a fost operata la ochi. Actrița a anunțat ca Sofia se afla deja la a treia intervenție, vedeta sperand sa fie ultima. Din fericire micuța se simte bine, dupa cum a anunțat mama ei pe contul de socializare.„Vreau sa va intaresc inca o data ideea.…

- Deși o vedem mereu cu zambetul pe buze și plina de energie, Tily Niculae trece acum prin momente dificile. Fiica actriței, Sofia, a fost operata de urgența, din cauza unei probleme la ochi. Vedeta nu s-a putut abține și a izbucnit in lacrimi pe rețelele de socializare! Este a patra intervenție prin…

- CFR Cluj a invins formatia bulgara TSKA Sofia, cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Vasil Levski'' din Sofia, in primul sau meci din Grupa A a Europa League la fotbal. Campioana Romaniei s-a impus prin golurile marcate de Mario Rondon (53) si Ciprian Deac (74 - penalty).…