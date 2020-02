Cum a construit China linia ferată către Tibet - Greutăți, controverse și minuni ale ingineriei la trenurile ce urcă spre "acoperișul lumii" China a construit în doar câțiva ani calea ferata catre capitala tibetana Lhasa și a dovedit înca o data ca are forța de munca aproape nelimitata și ca poate gasi soluții tehnice și pentru terenul înghețat de la peste 5.000 de metri altitudine. Mulți spun ca a fost cea mai complicata cale ferata construita vreodata, iar chinezii spun ca a contribuit mult la dezvoltarea regiunii. Alții atrag însa atenția ca aceasta cale ferata ajuta Beijingul sa-și întareasca dominația asupra Tibetului și sa schimbe cu totul echilibrul demografic din provincia cunoscuta ca &"acoperișul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

