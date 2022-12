Cum a cerut Stalin Basarabia şi ocuparea României. 16 decembrie 1941 Dictatorul URSS isi continua vechile obiceiuri stabilite din vremea colaborarii cu nazistii. Stalin dorea sa existe doua tratate ce urmau sa fie publicate: un tratat de alianta intre Marea Britanie si URSS si un al doilea tratat care sa prevada un acord de natura generala asupra reconstructiei Europei dupa razboi. La acest al doilea tratat public Stalin dorea un protocol secret care sa cuprinda harta Europei de dupa razboi. Aceeasi metoda ca in cazul Protocolului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. De remarcat siguranta de sine a lui Stalin: in decembrie 1941 trupele naziste se aflau la 30… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

