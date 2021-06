Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Tanase traiește unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei. Cantareața din fosta trupa Bambi s-a casatorit cu Mircea Branzei, in orașul supranumit "capitala Coastei de Azur", Nisa.

- Denisa Tanase, jumatatea de la Bambi, s-a maritat in mare secret cu iubitul sau, afaceristul Mircea Branzei! Fastuosul eveniment a avut loc vineri, 18 iunie, intr-o locație superba de pe Riviera Franceza, mai exact la un hotel-castel de cinci stele, de langa Nisa. Deși in trecut marturisea ca nu are…

- Denisa Tanase traiește din 2017 o frumoasa poveste de dragoste cu Mircea Branzei, proprietar al mai multor afaceri. Jumatatea trupei Bambi a decis sa ii devina soție, in mare secret! Evenimentul a avut loc vineri, 18 iunie, intr-un loc de vis din Nisa. Fericitul eveniment a avut loc intr-o locație...…

- Astazi a fost o zi emoțioananta pentru Denisa Tanase de la Bambi și Mircea Branzei. Cei doi și-au unit destinele departe de Romania, tocmai in Nisa. Ce ținute spectaculoase au purtat mirii la evenimentul lor.

- Artista Denisa Tanase și Mircea Branzei se casatoresc la Nisa, iar evenimentul care va avea loc astazi, a fost organizat in secret. Interpreta Daiana Anghel se afla printre invitați și a ajuns deja la locația de pe Riviera Franceza. Evenimentul va avea loc intr-o locație exclusivista de pe Riviera Franceza,…

- In loc sa saraceasca, precum majoritatea artiștilor, Denisa Tanase de la Bambi și iubitul ei, afaceristul Mircea Branzei, s-au imbogațit in pandemie, noteaza click.ro. Afacerea cu parfumuri le merge ca pe roate (au deschis un magazin pana și la Viena) și, mai nou, și-au cumparat doua imobile in Dubai.…

- Denisa Tanase de la Bambi a uimit cu alegere sa de a se indrepta spre afaceri. La inceput, i se parea complicat și ireal și preconiza ca va atinge succesul de acum abia in zece ani. A facut echipa buna cu partenerul sau, Mircea Branzei, care a și anturat-o in acest domeniu, astfel ca astazi […] The…