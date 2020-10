Stiri pe aceeasi tema

- La exact 5 ani de la lansarea primului volmul al carții ”Destine ca-n filme” la editura Neverland, prezentatoarea Iuliana Marciuc și Oana Georgescu lanseaza o noua ediție a carții cu același nume, cu noi subiecte, povești de viața și multe destine ca-n filme ale unor oameni speciali.”Ideea unui nou…

- Curtea Veche Publishing a lansat pe Facebook volumul „Cum merge lumea” printr-un eveniment online unic in Romania - un interviu exclusiv cu Noam Chomsky. „Indiscutabil cel mai important intelectual in...

- Este o zi importanta in viața Iulianei Marciuc, chiar astazi! Vedeta iși sarbatorește ziua de naștere, motiv pentru care va fi alaturi de familie. Cum arata David, fiul ei și al lui Adrian Enache, la varsta de 15 ani!

- Iuliana Marciuc (52 ani) si Adrian Enache (54 ani) se iubesc de 25 de ani. Dragostea lor s-a dovedit a nu fi doar un foc aprins de paie. Acum la ceas aniversar, ei se lauda cu tortul delicios, pe care troneaza numarul anilor in care s-au adorat, noteaza click.ro. Gazda emisiunii “Destine ca-n filme”,…

- Cea mai mare mandrie a solistului Adrian Enache, de altfel, ca a oricarui parinte, sunt copii sai. David, baiatul pe care il are impreuna cu Iuliana Marciuc a crescut și a devenit un adolescent in toata regula. Este varsta la care ar trebui sa se orienteze spre ce vrea sa faca, mai departe, in viața…

- Iuliana Marciuc, prezentatoarea și producatoarea emsiunii ”Destine ca-n filme” de la TVR 2, pare ca traiește cea mai prolifica perioada din viața ei. Proiectele profesionale nu au stagnat, iar pandemia i-a adus cel mai bun lucru: familia s-a consolidat, avand in vedere ca ea și Adrian Enache, n-au mai…

Bogdan Tiutiu s-a nascut in Turda, in data de 7 martie 1987. A debutat la sfarșitul anului 2017 cu volumul "Sundial", pentru care a primit premiul pentru debut oferit din partea clubului de lectura...

- Prima jumatate a cartii a aparut in serial intre 1881 si 1883, si ulterior a fost asamblata si completata ca o carte pentru copii. Romanul este considerat un clasic al literaturii pentru copii si sta la baza multor opere de arta derivateIn anul 1883 aparea romanul pentru copii "Aventurile lui Pinocchio",…