Stiri pe aceeasi tema

- Anul viitor se va sarbatori aniversarea a 80 de ani de la eliberarea Moldovei de sub invadatorii fasciști, dar și pina acum mulți eroi care au murit pe pamintul nostru sint dați uitarii. Acest lucru a remarcat unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful trupei de cautare „August” Alexei…

- Din malul surpat al riului Nistru, linga satul Șerpeni, raionul Anenii Noi, a ieșit la iveala osemintele aparatorilor cazuți pentru Patriei. Despre acest lucru a anunțat pe pagina sa de socializare unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful echipei de cautare "August", Alexei Petrovici,…

- In raionul Edineț din Moldova are loc marcarea a 79 de ani de la ieșirea trupelor sovietice la frontiera de stat. Alexei Petrovici, unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful echipei de cautare August, a facut anunțul pe pagina sa de pe rețeaua de socializare, transmite Noi.md. El a…

- Astazi vremea va fi in continuare mai calda decat in mod obisnuit, desi valorile termice vor scadea usor, mai ales in jumatatea de nord-est a tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 6 grade in nordul Moldovei si 19 in vestul si sudul Olteniei. Cerul va fi variabil in regiunile sud-vestice si…

- Expoziția dedicata Marelui Razboi pentru Apararea Patriei iși continua activitatea in regiunile Moldovei, de data aceasta ea a fost organizata in sudul țarii. Alexei Petrovici, unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful echipei de cautare August, a anunțat acest lucru pe pagina sa de…

- Elevii gimnaziului din satul Dezghingea au vizitat expoziția "Stalingradul nemuritor" (Бессмертный Сталинград). In cadrul expoziției, copiilor le-au fost prezentate artefacte din perioada Marelui Razboi pentru apararea Patriei gasite in timpul lucrarilor de cautare, documente și medalii ale eroilor…

- In noaptea de 15 spre16 ianuarie 1943, membrii organizației secrete Garda Tinara au fost executați cu brutalitate in orașul Krasnodon. Printre morți s-a numarat și compatriotul nostru, originar din raionul Drochia, Boris Glavan. Alexei Petrovici, unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova,…

- In noaptea de 15 spre16 ianuarie 1943, membrii organizației clandestine Garda Tinara au fost executați cu brutalitate in orașul Krasnodon. Printre morți s-a numarat și compatriotul nostru, originar din raionul Drochia, Boris Glavan. Alexei Petrovici, unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova,…